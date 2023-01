Inscrições da hidroginástica e da natação serão abertas nesta quarta

Da Redação

As atividades serão desenvolvidas pelas categorias masculina e feminina

Serão realizadas nos dias 1º e 2 de fevereiro das 8 às 17 horas no Centro da Juventude Alex Mazaron, no Jardim Diamantina, em Apucarana, as inscrições para as aulas de hidroginástica e de natação naquela praça esportiva. As atividades serão desenvolvidas pelas categorias masculina e feminina e iniciam no próximo dia 14, a partir das 7 horas.

“As aulas da hidroginástica e da natação ocorrerão de terça a sexta-feira em diversos horários. Na hidroginástica podem participar alunos a partir dos 16 anos de idade e na natação com alunos acima de 12 anos. Para fazer a inscrição é necessário levar um documento pessoal. As atividades contam com o apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

Mais informações da hidroginástica e da natação no Centro da Juventude podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184, em horário comercial.

