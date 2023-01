Inscrições da ginástica no Lagoão serão abertas na próxima semana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As aulas começarão no dia 13 de fevereiro

Ocorrerão em 31 de janeiro e 1º e 2 de fevereiro, a partir das 8 horas, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), em Apucarana, as inscrições para as aulas da escolinha de ginástica artística e ginástica rítmica (GR), atividades que são supervisionadas pela Secretaria Municipal de Esportes.

continua após publicidade .

De acordo com a professora Neusa Maria da Silva, coordenadora das duas modalidades, as aulas são abertas para crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 13 anos de idade. “As inscrições poderão ser feitas nos três dias das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas na sala de ginástica do Lagoão. As aulas começarão no dia 13 de fevereiro”, frisa a professora Neusa.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana, destaca que as atividades serão desenvolvidas as segundas, terças, quartas, quintas e aos sábados, com treinos e trabalhos de iniciação. “A ginástica é aberta para toda a comunidade, com o objetivo de revelar nos talentos no esporte e contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Grillo.

continua após publicidade .

Os dias e os horários de treinamentos no Lagoão são os seguintes: segunda e quarta-feira, 8h30 às 11 horas e das 13h30 às 16 horas (treino); terça e quinta-feira, 8h40 às 9h30, 9h40 às 10h30, 14 horas às 14h50, 15 horas às 15h50, 16 horas às 16h50 e das 17 horas às 17h50 (iniciação); sábado, 8h20 às 9 horas (iniciação), 9h10 às 9h50 e das 10 horas às 10h40 (iniciação avançada).

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes, anexa ao Centro da Juventude Alex Mazaron, na rua Piratininga, 464, no Jardim Diamantina, pelo telefone 3422-5184, e no Ginásio do Lagoão pelo telefone 3122-0425.

Siga o TNOnline no Google News