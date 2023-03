Inscrições da fase municipal dos JEP's encerram na próxima semana

Da Redação

O congresso técnico dos Jogos Escolares do Paraná ocorrerá no dia 20 de março

Serão encerradas na próxima quarta-feira, dia 15 de março, em Apucarana, as inscrições da fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEP's), competição promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura em parceria com o Núcleo Regional de Educação.

O evento será disputado nas categorias “A” (nascidos de 01/01/2006 a 31/12/2008) e “B” (nascidos de 01/01/2009 a 31/12/2011), masculino e feminino. A inscrição poderá ser feita por meio do link.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, destaca que o congresso técnico dos Jogos Escolares do Paraná ocorrerá no dia 20 de março, a partir das 14 horas, no Centro da Juventude Alex Mazaron, na rua Piratininga, 464, no Jardim Diamantina.

Segundo ele, os JEP's serão desenvolvidos nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia nas classes A e B, com atletismo, tênis de mesa e xadrez acontecendo somente na classe B.

“A competição é disputada anualmente no município e tem o incentivo do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital. Além da fase municipal, Apucarana também será a sede da fase final, com os alunos competindo na categoria de 12 a 14 anos de idade, em evento marcado de 4 a 12 de agosto”, destaca o secretário de Esportes.

A fase municipal dos JEP's realizada em 2022 contou com a participação de 19 estabelecimentos de ensino, envolvendo mais de mil pessoas, entre atletas, professores, dirigentes e equipe de arbitragem.

Mais informações da fase municipal dos JEP's podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184, em horário comercial.

