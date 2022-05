Inscrições da 59ª Prova 28 de Janeiro fecham na quarta-feira

Da Redação

Serão encerradas na próxima quarta-feira (11/05), as inscrições para a 59ª edição da tradicional Prova Pedestre 28 de Janeiro (Vinteoitinha e corridas de 5 e de 10 quilômetros), em competição que está marcada para o dia 21 de maio, com a presença de atletas nacionais e internacionais que correrão nas ruas e avenidas de Apucarana.

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac disse que prova está sendo preparada com muito carinho para os participantes. “Depois de não ser realizada no ano passado devido à pandemia da covid-19, a Prova 28 de Janeiro está voltando com força total. Estamos chegando a quase três mil atletas inscritos, com competidores de todo o país e do exterior. Será uma grande festa pelas ruas da cidade e com certeza teremos a presença de um grande público”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, disse que as inscrições custam R$ 60,00 e devem ser feitas no site da Prefeitura de Apucarana: www.apucarana.pr.gov.br/corrida28. “O último dia para o pagamento do boleto será em 11 de maio, mas destaco que os atletas da Vinteoitinha e as pessoas com mais de 60 anos não pagarão taxa de inscrição”.

continua após publicidade .

A competição no próximo dia 21 terá três corridas: a Vinteoitinha, com largada às 15h30, a prova de 5 quilômetros inicia às 19 horas; e a de 10 quilômetros começará às 20h15. As largadas serão realizadas na Praça Rui Barbosa.Na 58ª edição da Prova 28 de Janeiro, realizada em 2020, os vencedores da corrida de 10 quilômetros foram os atletas quenianos Edwin Rotich (29’27”) e Janet Masai (34’54”). Na prova de 5 quilômetros masculino o primeiro colocado foi o queniano Stanley Koech (14’57”) e no naipe feminino a vencedora foi Karen Silva, de Mandaguari, com o tempo de 17’21”.

Mais informações sobre a Prova Pedestre 28 de Janeiro de 2022 podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184.

Premiação – masculino e femininoProva de 10 Km1º lugar – R$ 8.000,00

continua após publicidade .

2º lugar – R$ 6.000,00

3º lugar – R$ 4.000.00

4º lugar – R$ 2.000,00

continua após publicidade .

5º lugar – R$ 1.000,00

Troféus do 1º ao 5º lugar

continua após publicidade .

Atletas de Apucarana – 10 Km1º lugar – R$ 2.000,00

2º lugar – R$ 1.500,00

3º lugar – R$ 1.000,00

continua após publicidade .

4º lugar – R$ 900,00

5º lugar – R$ 800,00

6º lugar – R$ 700,00

continua após publicidade .

7º lugar – R$ 600,00

8º lugar – R$ 500,00

continua após publicidade .

9º lugar – R$ 400,00

10º lugar – R$ 300,00

Troféus do 1º ao 5º lugar

continua após publicidade .

Prova de 5 Km (geral)1º lugar – R$ 600,00

2º lugar – R$ 500,00

3º lugar – R$ 400,00

continua após publicidade .

Troféus do 1º ao 3º lugar

Atletas de Apucarana – 5 Km1º lugar – R$ 600,00

continua após publicidade .

2º lugar – R$ 500,00

3º lugar – R$ 400,00

Troféus do 1º ao 3º lugar

Vinteoitinha por categoria1º lugar – R$ 400,00

2º lugar – R$ 300,00

3º lugar – R$ 200,00

Troféus do 1º ao 3º lugar

Vinteoitinha por categoria – atletas de Apucarana1º lugar – R$ 400,00

2º lugar – R$ 300,00

3º lugar – R$ 200,00

Troféus do 1º ao 3º lugar

Medalhas a todos os atletas participantes