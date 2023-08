Inquilino não paga aluguel e 'furta' tijolos em Apucarana; entenda

Uma confusão entre inquilino e proprietário de uma residência localizada no Jardim Colonial, em Apucarana, no Norte do Paraná, acabou virando caso de polícia nesta quarta-feira (23). O morador da casa não pagou o aluguel e ainda estaria "furtando" tijolos que estavam no terreno.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 11h50 por uma vizinha. A mulher percebeu que o inquilino estava colocando cerca de 2 mil tijolos em um caminhão. Os materiais de construção, no entanto, pertencem ao proprietário do imóvel.

A vizinha entrou em contato com o dono, que afirmou que não havia autorizado a venda dos tijolos. A PM foi chamada e o proprietário também foi até o local. Na residência, o proprietário apresentou o contrato de aluguel e informou que o inquilino não havia pago o valor de R$ 400 neste mês de agosto.

Em conversa com os envolvidos, o inquilino se comprometeu em devolver os tijolos que estavam sendo colocados no caminhão. O proprietário, por sua vez, decidiu não representar contra o autor. Apesar da confusão, no final tudo foi resolvido.

