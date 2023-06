Inquilino é cobrado por dívidas e ameaça de morte proprietária de casa

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, foi acionada na madrugada desta quinta-feira (22), para atender um caso de ameaça em uma residência localizada na Vila Nova. Uma mulher e suas filhas foram ameaçadas por um homem, aparentemente sob efeito de drogas. A ocorrência foi registrada depois que a vítima cobrou o suspeito, que seria seu inquilino, sobre algumas dívidas que ele possui.

Conforme boletim de ocorrência, o autor das ameaças estaria devendo água, luz e internet. A dona da residência conversou com a mãe do homem para cobrar o valor referente as contas, uma vez que ele não possui telefone.

No entanto, por volta das 2 horas da madrugada, o inquilino apareceu na casa da mulher com uma faca, afirmando que não pagaria o que deve e também invadiria o local e mataria ela e as filhas dela. Ainda segundo b.o., ele ficava passando a faca nas paredes e no portão do imóvel.

A mulher e as meninas estavam sozinhas em casa. Vizinhos acionaram a Polícia Militar, após perceberem a situação. Quando as autoridades chegaram, o homem correu para dentro da casa dele e não permitiu a entrada dos policiais. O suspeito ainda desacatou os PMs e xingou a dona do imóvel.

Ainda segundo boletim de ocorrência, foi necessário uso de spray de pimenta, pois o homem estava alterado, com a faca pendurada na cintura e ainda tentou agredir os militares com socos e chutes. Diante da situação, foi dada voz de prisão e ele foi encaminhado para a 17ª Subdivisão de Polícia para as providências cabíveis.

