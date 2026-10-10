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APUCARANA

Inquilino acelera moto na janela de vizinha, dá tapa no rosto dela e foge

Confusão no bairro Vila São José começou após reclamação de barulho e acabou com ameaça e polícia no local

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Inquilino acelera moto na janela de vizinha, dá tapa no rosto dela e foge
Autor Foto: Pixabay

Uma discussão por causa de barulho de motocicleta terminou em agressão física e ameaças na noite desta sexta-feira (9), na Vila São José, em Apucarana. O caso aconteceu em um imóvel compartilhado por várias famílias.

- LEIA MAIS: Mulher é esganada pelo companheiro e morde o agressor para fugir em Apucarana

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Segundo a moradora de 55 anos, o vizinho chegou ao local de moto, acompanhado de uma mulher, e começou a acelerar o veículo de forma constante e barulhenta perto da janela da residência dela. Ao se aproximar para pedir que o barulho parasse, a vítima percebeu que o homem apresentava sinais de embriaguez.

Durante a conversa, o morador avançou contra a vizinha e deu um tapa no rosto dela. Para se defender, a mulher reagiu com um soco que atingiu a boca do agressor. Antes de fugir do local, o homem ainda fez ameaças, dizendo que chamaria outras pessoas para atacar a mulher.

Policiais militares foram acionados, realizaram buscas por várias ruas da região, mas não encontraram o agressor. A moradora recebeu orientações sobre os procedimentos legais e o caso foi registrado para investigação.

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AGRESSÃO barulho embriaguez motocicletas segurança pública vila são josé
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