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CICLONE EXTRATROPICAL

Inmet emite alerta para temporais e Defesa Civil orienta moradores de Apucarana

Instabilidade deve chegar ao município na noite desta segunda (28) e se intensificar na terça

Escrito por Da Redação
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Inmet emite alerta para temporais e Defesa Civil orienta moradores de Apucarana
Autor Foto: Lis Kato/ TnOnline

O município de Apucarana e as demais cidades do Paraná estão sob um alerta laranja de perigo para tempestades, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso de tempo severo, provocado pela chegada de um ciclone extratropical, passa a abranger todo o estado nesta terça-feira (29). A previsão aponta para grandes volumes de chuva, podendo atingir 60 milímetros por hora ou 100 milímetros em um único dia, além de ventos de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Para as 126 cidades da metade sul paranaense, as condições adversas já são válidas a partir desta segunda-feira (28).

-LEIA MAIS: Paraná tem alerta para temporais em 126 cidades nesta segunda; aviso se estende a todo estado na terça

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Em Apucarana, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que a instabilidade deve chegar ainda na noite de segunda-feira, com uma precipitação inicial acumulada de 7,8 milímetros. Na terça-feira, o volume de chuva previsto sobe para 18,3 milímetros, com os termômetros registrando temperaturas entre 19°C e 32°C. A chegada desse novo sistema climático gera apreensão por ocorrer exatamente uma semana após o temporal que deixou o município em situação de emergência, período em que muitas famílias e empresários ainda contabilizam e reparam os danos sofridos.

Diante do cenário de recuperação e da iminência de um novo temporal, o chefe da Defesa Civil de Apucarana, sargento Rodrigo Leme, reforçou medidas de prevenção para minimizar possíveis impactos. "A recomendação é que a população contrate técnicos eletricistas para verificar caixas de força, disjuntores e geradores, além de acionar empresas especializadas para a revisão preventiva de elevadores e exaustores. Em condomínios horizontais, a orientação inclui a checagem da rede interna de iluminação e a identificação de árvores que possam representar risco de queda" orientou.

A Defesa Civil também orienta os moradores a manterem os números de telefone de prestadores de serviços sempre à mão, bem como peças de reposição para áreas essenciais, como cabos elétricos e disjuntores. É fundamental ter equipamentos de emergência acessíveis, incluindo lanternas, baterias veiculares e extensões. Para locais como condomínios é necessário estabelecer comunicados sobre como agir caso pessoas fiquem presas em elevadores ou portas automáticas devido à falta de energia. Para facilitar a prevenção, os moradores podem receber alertas climáticos gratuitos via SMS, bastando enviar uma mensagem de texto com o CEP da residência para o número 40199.

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alertas climáticos Apucarana Defesa Civil previsão do tempo tempo severo
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