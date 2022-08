Inmet emite alerta para ocorrência de temporais na região nesta terça

Da Redação

Chuvas ainda são previstas para a Cidade Alta

O tempo continua instável nesta terça-feira (9) sobre a região Sul do Brasil. No Paraná, por exemplo, persiste um fluxo de umidade e calor e, devido a isso, nebulosidade, chuvas, temporais e temperaturas amenas poderão ser registrados.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), um sistema de baixa pressão irá atingir a região sul, com maior instabilidade sobre o Paraná.

Na segunda-feira (8), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a ocorrência de temporais sobre o estado paranaense até a manhã desta terça. Mais quatro estados do país se encontram na mesma situação: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Conforme a escala do instituto, essas regiões estão em risco laranja, indicando situação meteorológica perigosa e que necessita de alerta da população. De acordo com os avisos emitidos, há chance de chuva entre 30 e 60 mm por hora, queda de granizo e ventos intensos que podem variar de 60 a 100 km/h.

A causa para a instabilidade é um ciclone que se forma no litoral de Santa Catarina e do Paraná, segundo a Metsul Meteorologia.

O Simepar informa que Apucarana, norte do Paraná, tem uma precipitação acumulada de 55.8 mm para esta terça. Ainda conforme o instituto meteorológico, as temperaturas devem variar entre 14ºC e 19ºC.

A previsão também indica que, a partir de quarta-feira (10), o tempo deve firmar.

Região

A terça-feira será instável em Jandaia do Sul. Conforme o Climatempo, há uma precipitação acumulada de 35 mm para o município. A respeito das temperaturas, o instituto meteorológico informa que os valores previstos são 11ºC e 18ºC.

O dia será chuvoso em Ivaiporã também. A terça-feira, que será de temperaturas amenas no município, sendo previsto 11ºC para mínima e 17ºC para máxima, tem uma precipitação acumulada de 25 mm.

