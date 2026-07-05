Infrações de trânsito disparam em Apucarana, com média de 71 multas por dia em junho

O número de infrações de trânsito disparou em Apucarana (PR) em junho, atingindo a marca de 2,1 mil multas, uma média de 71 por dia. Os dados da plataforma de estatísticas do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) mostram que esse crescimento geral foi impulsionado, sobretudo, pela instalação de radares na Avenida Brasil, saída para Arapongas, os quais no mês passado registraram 907 infrações por excesso de velocidade.

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Em janeiro, por exemplo, Apucarana contabilizou 1.850 infrações de trânsito, até então o mês com o maior registro, o que representa um aumento de 15% em comparação com o mês de junho. Em comparação com fevereiro, quando foram registradas 1,1 mil multas, o aumento é ainda maior, 84%. Em março e abril, foram registradas 1,4 mil e 1,2 mil multas, respectivamente. Naqueles meses, as principais causas de penalidade eram comportamentais ou administrativas, como a não transferência de propriedade do veículo, a falta do uso do cinto de segurança e o uso do celular ao volante.

A virada nas estatísticas começou em maio, mês em que os equipamentos de fiscalização eletrônica instalados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) começaram a operar na Avenida Brasil, saída para Arapongas. Naquele mês, das 1.586 autuações registradas, 752 (47%) já eram referentes a abusos no limite de velocidade. Em junho, do montante total de autuações, 907 (43%) foram direcionadas exclusivamente a motoristas flagrados trafegando acima da velocidade permitida, sendo 763 por excesso de até 20% do limite e 144 por ultrapassar essa marca em até 50%.

A tendência é a de que o índice de autuações se mantenha elevado ou até cresça nos próximos meses. A fiscalização eletrônica será ampliada com um novo radar na Avenida Minas Gerais. O equipamento já está instalado na pista no sentido Curitiba. Conforme apurado pela reportagem, um novo radar será instalado do outro lado da pista para fiscalizar veículos que trafegam no sentido Arapongas.

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Equipamento é eficiente e preserva vidas, afirma secretário

O secretário de Segurança e Trânsito, Almir Freitas, salienta que os aparelhos instalados na Avenida Brasil e na Avenida Minas Gerais são de competência do DNIT. “Anteriormente aos aparelhos, não havia notificações sobre excesso de velocidade porque se necessitava de aparelho fixo, que é o caso, e de aparelho móvel, o qual é operado pela PRF. O município não tem acesso a essas autuações”, explica.

Contudo, o secretário ressalta que esse tipo de equipamento é necessário em pontos considerados perigosos, como é o caso da Avenida Brasil, palco de diversos acidentes graves. “Onde é desenvolvida velocidade acima da permitida, os radares são eficientes e preservam vidas, o que é o principal foco. A nossa preocupação sempre será a preservação de vidas, e acredito que a do DNIT também”, assinala.