Influenciador com nanismo faz sucesso nas redes sociais em Apucarana









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Aos 22 anos, o influenciador digital André Luiz Brum dos Santos (@andreluizbrumdoss) transformou a paixão por danças, vídeos de humor e divulgação de eventos em uma ferramenta de inclusão, visibilidade e realização pessoal. Morador de Apucarana, o jovem com nanismo já soma quase 44 mil seguidores nas redes sociais e vem ganhando novos fãs a cada dia. São 12,1 mil no Instagram e 31,8 no Tik Tok. Veja o vídeo

- LEIA MAIS: Frio intenso no Paraná: cidades registram mínimas abaixo de -3 °C

André conta que decidiu ingressar no universo digital para mostrar ao público aquilo que considera seu maior patrimônio: o próprio talento. “Eu queria mostrar o meu talento dentro da internet. Comecei nesse ramo em 2023, trabalhando principalmente com o TikTok e o Instagram, e foi por isso que resolvi seguir esse caminho”, relata.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Influencer digital André Luiz Brum dos Santos - Foto: Lis Kato/ TNOnline Influencer digital André Luiz Brum dos Santos - Foto: Lis Kato/ TNOnline





O reconhecimento veio mais rápido do que imaginava. Hoje, ele afirma ser frequentemente abordado por admiradores nas ruas, que pedem fotos e vídeos. A popularidade também cresceu após sua participação em eventos locais, como as festividades do aniversário de Apucarana. “Quando eu saio na rua, muitas pessoas querem tirar foto comigo. Isso é muito gratificante”, afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conteúdo produzido por André é diversificado, mas as danças continuam sendo sua principal marca nas plataformas digitais. Um dos vídeos alcançou a expressiva marca de um milhão de visualizações, consolidando sua presença nas redes.

Entre os trabalhos de maior repercussão, ele destaca uma gravação realizada ao lado de um personagem caracterizado como Deadpool, em uma ação promocional no centro da cidade, além da oportunidade de gravar conteúdos com o cantor Luan Pereira. “Foi muito bom gravar com o Luan Pereira. Ele fez dois vídeos comigo e eu agradeço muito por essa oportunidade”, diz.

Além da produção de conteúdo autoral, André também atua com publicidade e divulgação para empresas e eventos, ampliando suas possibilidades profissionais dentro do ambiente digital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

André acompanha outros criadores de conteúdo com nanismo e vê neles uma fonte de inspiração para continuar crescendo na carreira. “Tem muitos que trabalham com a internet e possuem milhões de seguidores. Minha inspiração é ser como eles, me soltar mais e mostrar o que tenho de melhor para as pessoas”, conta.





André grava vídeos para as redes sociais - Foto: Lis Kato/ TNOnline André grava vídeos para as redes sociais - Foto: Lis Kato/ TNOnline





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora admita ser uma pessoa tímida e reservada, ele afirma que a internet tem sido uma ferramenta importante para desenvolver sua autoconfiança e ampliar seus horizontes.

A exposição nas redes sociais, entretanto, também trouxe desafios. André revela que já recebeu comentários ofensivos e ameaças pela internet, situação que afetou sua saúde emocional. “Teve uma época em que eu tive uma depressãozinha por causa disso. As pessoas falavam coisas ruins, faziam comentários sobre minha aparência. Mas eu procuro seguir em frente e continuar fazendo o que gosto”, relata.

Mesmo diante das dificuldades, ele acredita que o apoio do público e da família é fundamental para permanecer motivado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não existe diferença”

Ao falar sobre o nanismo, André defende a importância do respeito e da igualdade. “Não existe diferença entre uma pessoa com nanismo e qualquer outra pessoa. Todos são iguais. Às vezes, as pessoas criam essas diferenças na própria cabeça, mas nós vivemos momentos de amor, amizade e alegria como qualquer um”, afirma.

A mensagem, segundo ele, é de inclusão e valorização da diversidade, sem preconceitos ou estigmas.

Os planos para o futuro são ambiciosos. André pretende continuar investindo na carreira digital e sonha em viver exclusivamente da produção de conteúdo e das ações publicitárias realizadas nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre as novidades, está a expectativa de uma viagem internacional nos próximos meses. Segundo ele, o processo para obtenção do passaporte já está em andamento e a meta é conhecer Paris, França, ao lado do apresentador Silverado, que atua como locutor de rodeios, com quem mantém uma parceria profissional.

Além das gravações para a internet, André participa de eventos e ações ao lado do comunicador, que, segundo ele, tem sido um dos principais incentivadores de sua carreira. “O Silverado está me apoiando muito nesse projeto. Sou muito grato a ele e ao público que me acompanha. Estou ansioso para conhecer Paris e viver novas experiências”, afirma.

No próximo dia 1º de julho, André também celebra mais um aniversário, chegando aos 23 anos com a convicção de que está apenas no início da trajetória e disposto a ampliar ainda mais seus horizontes dentro e fora do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de falar sobre a carreira nas redes sociais, André também comentou, em tom descontraído, sobre a vida amorosa. Aos 22 anos, o influenciador contou que nunca teve um relacionamento. “Eu nunca namorei na minha vida. Tenho vergonha de falar, mas quem quiser ficar comigo aí, tamo aí”, brincou.

Questionado sobre a mulher ideal, André respondeu entre risos e admitiu a timidez. “Pra mim, sendo uma mulher alta. Tô com vergonha, mas é isso”, afirmou.