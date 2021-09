Da Redação

Influencer Seila Bolonhezi participa do Papo TN neste sábado

No Papo TN deste sábado (25) você vai conhecer Seila Bolonhezi, a influenciadora esportiva apucaranense que faz sucesso com mais de 100 mil seguidores. Ela foi selecionada para participar do "Best of the Net", concurso promovido pela empresa de pneus Bridgestone, no Instagram.

Para isso, ela precisa cumprir uma série de desafios, produzindo conteúdos sobre futebol, concorrendo com dezenas de participantes de todo o Brasil.

Seila também fala sobre sua paixão pelo futebol e pela comunicação, em um bate-papo descontraído. O Papo TN é neste sábado, as partir das 17h, no TNOnline e nas redes sociais do site.