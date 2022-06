Influencer de Apucarana pula em lago 'congelado' de Faxinal

Da Redação

A temperatura baixa registrada na madrugada de 18 de maio não desanimou o influenciador Edson Carlos Soltovski, de Apucarana, no interior do Paraná, que enfrentou o frio e entrou no Lago Saracura, localizado em Faxinal.

Após ser desafiado por amigos, o youtuber apucaranense diz que quase 'morreu' congelado no momento da experiência. "Entrei às 4h30, quando estava marcando 7 graus neste momento. Quase desisti, mas fui com muita força e coragem", conta.

Edinho pulou no lago de cima de um trampolim e vestia apenas um shorts. Ele ficou por alguns minutos na água gelada para cumprir o desafio e logo em seguida saiu com os queixos tremendo por conta da 'friaca'. "Gente, está muito frio. Está paga a aposta", comemorou após cair na água.

O apucaranense tem um canal com conteúdo divertido no YouTube, o "Edinho Por aí", onde soma mais de 4 mil inscritos, além de ter mais de 150 mil seguidores em seu perfil do Instagram. "Penso em cumprir outros desafios ainda e seguir com nesta área", afirma.

Assista ao vídeo:

