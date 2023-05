Influencer atacada por apucaranense tem medo que ele invada hospital

Da Redação

Vítima permanece internada no Hospital Universitário de Londrina

O advogado contratado pela família da influencer digital que foi atacada com golpes de facão por um morador de Apucarana, norte do Paraná, disse que ela está em pânico, com medo de o agressor invadir a instituição de saúde para matá-la.

A vítima foi atacada na terça-feira (9), em Londrina, quando chegava de carro em casa. Gabriel Augusto, 26 anos, que manteve um relacionamento com ela por aproximadamente oito meses, quebrou o vidro do veículo com o facão e depois desferiu os golpes que acertaram o rosto da vítima e um dos braços causando ferimentos graves. Após cometer o crime, ele fugiu, mas foi preso dois dias depois em uma clínica psiquiátrica na zona rural de Maringá.

A influencer está internada no Hospital Universitário (HU) de Londrina. Segundo a assessoria de imprensa da unidade, ela passou por uma cirurgia para reparação de um osso da face, mas deve ser submetida a outros procedimentos cirúrgicos.

"Ela está com medo de ficar no hospital, achando que ele, a qualquer momento, pode entrar para matá-la. Está em um surto, um pânico muito forte. Vamos aconselhar que ela tenha o atendimento psicológico ainda no hospital", afirmou o advogado Antônio José Matos do Amaral, em entrevista ao G1.

AGRESSOR SERÁ TRANSFERIDO

O advogado João Batista Cardoso informou ao TNOnline na sexta-feira (12) que o apucaranense Gabriel Augusto, 26 anos, preso na quinta-feira (11) será transferido da unidade prisional onde se encontra para o Complexo Médico Penal, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

O advogado de defesa contou que entrou com um pedido de incidente de insanidade mental na 1ª Vara Criminal de Londrina. “Conseguimos um parecer favorável do juiz, que acatou nosso pedido e o Gabriel será removido ao Complexo Médico Penal”, disse João Batista, que acredita que a transferência ocorra no início da próxima semana. “O processo contra ele agora é paralisado e vai andar só o incidente de sanidade mental”, informou.



Gabriel foi preso em uma clínica psiquiátrica em Maringá, também no norte do Estado, após os próprios advogados informarem a localização dele à Polícia Civil. O crime contra a influenciadora Daniele, 32 anos, aconteceu na última terça-feira (9), quando o morador de Apucarana desferiu golpes de facão contra a ex-namorada em frente à residência dela.



