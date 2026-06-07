Indústria química alavanca a economia de Apucarana com alta em exportações e empregos

A indústria química está em expansão em Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), o município contava com 49 estabelecimentos no segmento em 2022, número que subiu para 52 unidades no fechamento de 2025, uma alta de 6%. O indicador de abertura de novas empresas no município acompanha o desempenho das contratações e das exportações do setor no primeiro quadrimestre do ano com alta de 267%, se destacando diante do comportamento de estabilidade verificado na média estadual.

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Informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram crescimento na força de trabalho gerada pelo setor. No primeiro quadrimestre do ano passado, havia 692 funcionários vinculados à indústria química, número que aumentou para 720, alta de 4%. Para o economista e secretário da Fazenda, Rogério Ribeiro, os dados são positivos. “Embora o segmento não seja relevante no cenário estadual, localmente está crescendo e gerando emprego e renda”, avalia.

A indústria química também avança no comércio internacional. Informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) apontam para um salto de 267% nas exportações do município para o setor na comparação com o mesmo período do ano passado, passando de US$ 1,2 milhão para US$ 4,4 milhões com a comercialização de ácidos graxos monocarboxílicos, utilizados na fabricação de sabões e detergentes, por exemplo, e fertilizantes para Holanda, Paraguai e Estados Unidos. O valor atual corresponde a 40% do total das exportações. No acumulado de 2025, a indústria química ficou na segunda posição nas exportações, atrás da indústria têxtil, representando 14%.

“Nos primeiros cinco meses do ano de 2026, o município já exportou um valor superior ao que exportou em todo o ano anterior. Isso demonstra que há um forte crescimento da atividade para fins de exportação, mesmo considerando possíveis aumentos de preços por conta dos conflitos internacionais”, analisa Ribeiro.

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De acordo com ele, as exportações do setor químico apucaranense estão em ascensão desde 2022, quando atingiram US$ 271 mil em valor FOB (Free On Board). “Se a indústria química mantiver o ritmo de exportações sem afetar a oferta para o mercado interno, é certo que deverá contratar mais funcionários. Que o ritmo de exportação aumentou é fato. Resta identificarmos se a oferta no mercado interno se manteve e, se isso ocorrer, com certeza o setor está expandindo produção e, consequentemente, terá que efetuar novas contratações”, analisa.

Município oferece ambiente favorável à instalação

Segundo Rogério Ribeiro, as empresas do segmento da indústria química encontram em Apucarana um ambiente favorável à instalação, expansão e ampliação de suas operações por diversos motivos. “Primeiramente temos que a cidade possui localização estratégica no norte do Paraná, com boa conexão rodoviária, proximidade de mercados consumidores regionais e acesso relativamente facilitado a corredores logísticos de escoamento da produção”, analisa.

Outro fator relevante é a existência de uma base industrial já consolidada no município. “Embora Apucarana seja tradicionalmente reconhecida por outros segmentos produtivos, sua estrutura industrial, a disponibilidade de áreas produtivas, a presença de mão de obra com experiência fabril e o ambiente empresarial local criam condições favoráveis para atividades de maior valor agregado, como a indústria química”, analisa.

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O economista também aponta que o ambiente institucional e econômico de Apucarana também contribui para essa atratividade. “A atuação do poder público na organização de áreas industriais, no apoio à instalação de empreendimentos, na qualificação da mão de obra e na melhoria das condições para investimento pode reforçar a decisão empresarial de produzir no município”, analisa.

Outro fator é que a competitividade pode estar vinculada à especialização em nichos específicos da indústria química, como insumos para sabões, fertilizantes e outros produtos intermediários. “Esses segmentos possuem conexão direta com cadeias produtivas relevantes, especialmente aquelas ligadas ao agronegócio, à higiene, à limpeza e à produção industrial”, finaliza.





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