Indústria do vestuário de Apucarana oferece mil vagas de emprego

A indústria do vestuário de Apucarana tem nesta sexta-feira (12), mil vagas abertas

A indústria do vestuário de Apucarana tem nesta sexta-feira (12), mil vagas abertas. Com o objetivo de definir ações conjuntas para estimular o preenchimento destes postos de trabalho por pessoas de Apucarana e de cidades vizinhas, o prefeito Junior da Femac se reuniu hoje com a diretoria do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale) e do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Apucarana e região (Stivar).

“Vamos nos juntar aos dois sindicatos para divulgar essas oportunidades de emprego. Vamos envolver a Assistência Social, a Agência do Trabalhador, o Idepplan e a Secretária Municipal da Indústria, Comércio e Emprego neste processo de fazer checar ao maior número de pessoas possível a informação de que temos essas mil vagas disponíveis no mercado de trabalho na nossa cidade”, afirma o prefeito Junior da Femac.

De imediato, os interessados podem entrar em contato com o Stivar, pelo telefone 3033-4439, nos horários de 8 horas às 11h30 e de 13 horas às 17h30. Também podem procurar o Sivale, pelo número 99972-5662, nos horários de 8 horas às 11h30 e de 13 horas às 17 horas.

Entre as várias oportunidades de emprego existem vagas para auxiliar de costura, auxiliar de acabamento, costureiras, operador de bordado e técnico em serigrafia, por exemplo.

Participaram da reunião a presidente do Sivale, Elisabete Ardigo, e a presidente do Stivar, Maria Leonora Batista. Também estavam presentes os diretores do Sivale Gilberto Cavalini e Adeli Garcia Junior; a executiva do Sivale, Patrícia Macedo e o associado Henrique Fortuna; bem como o diretor do Stivar Valdecir Gonçalves Lopes.

