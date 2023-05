Inclusão: autistas terão entrada gratuita em jogo do Apucarana Futsal

Da Redação

A partida acontece neste sábado (6), às 19 horas

No próximo jogo do Apucarana Futsal, que acontece neste sábado (6), a diretoria do tricolor vai liberar a entrada gratuita de crianças autistas e seus acompanhantes. A partida acontece às 19 horas, no Ginásio de Esportes Lagoão, contra a equipe do Missal.

"Tomamos essa decisão em continuidade ao mês de Conscientização ao Autismo, que foi em abril. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, temos hoje mais de 2 milhões de pessoas com este espectro. Em Apucarana, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas (AMAA), atende aproximadamente 180 cadastrados", explica o presidente do Apucarana Futsal, Danylo Acioli.

Para ter direito a entrada gratuita, o torcedor deve apresentar a Carteira Municipal de Identificação do Autismo. "É um documento criado em Apucarana desde 2019, para garantir benefícios a pessoa identificada com o Transtorno do Espectro Autista (TED). Além disso, o beneficiado com o ingresso deve estar acompanhado de um responsável, que se identifique com um documento. Com isso, o mesmo também vai entrar de forma gratuita para assistir o jogo do Apucarana Futsal neste sábado contra o Missal”, detalha Danylo.





Sobre o jogo

O Apucarana disputa a série prata do Campeonato Paranaense de Futsal. "O tricolor vem de dois excelentes jogos, em confrontos contra equipes que eram da Série Ouro. Vitória em casa contra o Mariópolis e empate na última sexta, em Palmas, contra a equipe local", relata o presidente.

O tricolor está em oitavo lugar no campeonato e tem a possibilidade de somar seis pontos em casa. "Temos um time competitivo. Tivemos a troca de treinador logo na terceira rodada, mas conseguimos dar a volta por cima. Os dois próximos jogos serão no Lagoão e contamos com o apoio da torcida para somar os seis pontos e, com certeza, nos dará a possibilidade de ficar entre os primeiros do Campeonato”, ressalta Danylo Acioli.

Para impulsionar os jogos todos vão pagar meia entrada. "O valor normal é R$ 20, mas novamente vamos cobrar meia entrada de todos. Ou seja, apenas R$ 10 por partida”, conclui Danylo.





Como fazer a Carteirinha de Autista

Apresentar os seguintes documentos necessários no Centro Social urbano:

Atestado médico confirmando diagnóstico de Autismo (F84);

Documentos pessoais do requerente e dos responsáveis;

Certidão de casamento dos responsáveis legais;

Carteira de Identidade e CPF dos responsáveis e do requerente;

Certidão de nascimento;

Comprovante de residência.

