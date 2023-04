Incentivo à cafeicultura em Apucarana ganha destaque na ExpoLondrina

Da Redação

Engenheiros e técnicos representaram a cidade

A política de incentivo à cafeicultura da Prefeitura de Apucarana foi destaque no Encontro Estadual de Cafeicultores, realizado nesta quarta-feira (12) dentro da programação de agronegócios da 61ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina), que está acontecendo no Parque Governador Ney Braga. O evento, que reuniu cerca de 300 participantes de todas as regiões produtoras do Paraná, contou com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural -Iapar -Emater (IDR-Paraná).

O secretário de agricultura do estado, Norberto Anacleto Ortigara, elogiou política pública implementada pela administração municipal de Apucarana de incentivo à retomada do café, com a expansão da área cultivada e a diminuição dos custos de produção.

“A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento destacou, no evento da ExpoLondrina, o incentivo da prefeitura de Apucarana ao cultivo de café e esse reconhecimento serve de estímulo para seguirmos com nossos programas de apoio aos produtores de café do município”, afirma o prefeito Junior da Femac, que foi representado no evento pelo secretário municipal da agricultura, Gerson Canuto.

Canuto informa que somente neste ano a prefeitura distribuiu mais de 300 mil mudas de café produzidas no Horto Municipal. “A prefeitura também disponibiliza aos produtores rurais insumos agrícolas, como fósforo e calcário, para fertilização e correção do solo. O município ainda adquiriu e cedeu para Associação dos Cafeicultores do Pirapó uma plantadeira de café e repassou também para a associação um caminhão Mercedes Benz”, relaciona Canuto.

Também representaram Apucarana no evento da ExpoLondrina, o técnico em agropecuária Luis de Faveri, e os engenheiros agrônomos André Maller e João Bege, todos da Secretaria Municipal da Agricultura.

Fonte: Prefeitura de Apucarana.

