Incêndios ambientais mobilizam Corpo de Bombeiros em Apucarana; veja

Incêndio ambiental no NH João Paulo neste domingo

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para conter incêndios registrados no perímetro urbano de Apucarana, no norte do Paraná, neste domingo (07). De acordo com a corporação, ao menos três ocorrências foram atendidas e todas em vegetação. Levantamento do TNonline junto ao sistema Sysbm Imprensa, neste ano foram atendidas 23 ocorrências do tipo em Apucarana. Assista o vídeo abaixo.

Um dos casos foi na Rua Rio Jacaré, no Núcleo Habitacional João Paulo, por volta das 15 horas. Moradores acionaram os bombeiros após a fumaça se espalhar pela rua.

Também neste domingo, o Corpo de Bombeiros foi chamado para debelar as chamas de incêndio ambiental na Avenida Santa Catarina, no Jardim Ponta Grossa, nas imediações da Capela Mortuária. Segundo testemunhas, o incêndio tomou grandes proporções, mas foi controlado.

CRIME

Provocar incêndio em mata ou floresta é crime com pena de reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Assista o vídeo:

null - Vídeo por: Reprodução/Cadu Freitas

