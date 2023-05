Incêndio em veículo mobiliza Bombeiros nesta sexta-feira, em Apucarana

Da Redação

Um incêndio em um veículo Fiat Pálio mobilizou o Corpo de Bombeiros de Apucarana, na manhã desta sexta-feira, 12. A ocorrência foi registrada na Rua Clevelândia.

De acordo com o Sargento Romão, que esteve presente no atendimento, o proprietário do veículo relatou que percebeu uma grande quantidade de fumaça saindo do capô do carro, parou o veículo e não conseguiu abrir o compartimento. Ele então acionou os bombeiros.

"Conseguimos abrir o capô e eliminamos o restante de fogo que havia no motor. Fazendo uma verificação, vimos que uma mangueira de combustível havia escapado e vazado um pouco, onde se iniciou o fogo. Toda a parte plástica do motor derreteu e queimou algumas peças. Agora, o carro deverá ser guinchado por outro veículo, mas o fogo foi extinto", explicou o bombeiro.

