Incêndio em vegetação prejudica visibilidade de motoristas na BR-369

Um incêndio em vegetação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana, norte do Paraná, no início da tarde desta quarta-feira (3). De acordo com as informações da corporação, a ocorrência foi registrada próximo à entrada do Residencial Araucária, às margens da Avenida Brasil, na saída para Arapongas.

continua após publicidade

O incêndio provocou muita fumaça, fator que gerou risco a quem transitava pela rodovia. Os motoristas tiveram a visibilidade prejudicada por conta do ocorrido.

- LEIA MAIS: Restaurante temático é destruído por incêndio em Londrina

continua após publicidade

Devido a isso, militares do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 13h50 para controlar as chamas.

Vale destacar que, segundo o artigo 250 do Decreto-lei nº 2.848, causar incêndio expondo a perigo a vida é crime. A punição pode ser uma reclusão de três a seis anos e multa.

Siga o TNOnline no Google News