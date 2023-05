Incêndio em sucata de veículos mobiliza Bombeiros e PM de Apucarana

Da Redação

Nenhuma pessoa ficou ferida

Os Bombeiros de Apucarana, norte do Paraná, foram chamados para combater um incêndio que atingiu sucata de veículos, em uma propriedade na região do Residencial Parque da Raposa. Equipes foram para o endereço na tarde desta segunda-feira (8).

O dono dos veículos contou que estava trabalhando na propriedade e percebeu que havia fumaça saindo dos carros, logo depois já viu as chamas. Os Bombeiros combateram o fogo e nenhuma pessoa ficou ferida.

Diversos veículos ficaram destruídos.

Outro incêndio

Incêndio destrói casa no Núcleo Marcos Freire em Apucarana

Um incêndio destruiu uma casa localizada no Núcleo Marcos Freira, em Apucarana, norte do Paraná. Os Bombeiros foram chamados por volta das 23h deste domingo (7) e o combate às chamas durou cerca de uma hora.

Conforme o tenente Waner do Corpo de Bombeiros, na casa, de aproximadamente 50 m², havia muito material acumulado, dentro e fora. "O morador da casa não estava no local e nenhuma pessoa ficou ferida. Agimos rápido para evitar que as chamas atingissem as residências ao lado. Nosso combate durou cerda de uma hora e no local havia muito material acumulado", detalha.

