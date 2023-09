Incêndio em residência no Jardim Marissol II mobiliza bombeiros

Siga o TNOnline no Google News

Um incêndio em uma residência localizada no Jardim Marissol II, em Apucarana, no norte do Paraná, mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite desta quinta-feira (21).

Os socorristas compareceram ao local com caminhões de combate a incêndio e uma viatura de busca e salvamento. De acordo com os bombeiros, durante o combate às chamas, foi feito uma verificação, mas não havia nenhuma vítima na residência.

Em conversa com pessoas próximas da edificação, os socorristas foram informados que não há um morador fixo na casa, no entanto, após o incêndio ser contido, um rapaz fez contato com os bombeiros e afirmou que frequenta o local esporadicamente.

Ainda conforme a corporação, dentro do imóvel tinham apenas uma cama e alguns outros objetos, que acabaram sendo atingidos pelo incêndio.

