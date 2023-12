Incêndio em residência mobiliza equipes dos Bombeiros de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um incêndio em uma residência, na Rua Maria de Paula Batista, no Bairro Jardim Figueira, em Apucarana, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde deste domingo (3).

Segundo a corporação, as chamas atingiram uma área de 50 metros quadrados de uma casa de alvenaria. Felizmente, não houve vítimas. O fogo já foi controlado pelas equipes que atenderam à ocorrência.

Conforme informações do subtenente Leal, o incêndio iniciou na região da sala. Tudo indica que o fogo possa ter sido causado por uma pane elétrica, no entanto, somente uma perícia poderá confirmar definitivamente as causas.



Foto por Da Redação

