Incêndio em matagal atinge casa de Apucarana e moradora se apavora

O Corpo de Bombeiros, de Apucarana, foi acionado no final da tarde desta sexta-feira (9) para atender um incêndio no matagal de um terreno baldio, que acabou atingindo o beiral de uma casa. A ocorrência foi registrada na Rua Leão Lesuk, no Jardim Interlagos.

Conforme a equipe, o fogo começou na vegetação de um terreno baldio e acabou atingindo o imóvel, deixando a dona da residência nervosa. Apesar do susto, as chamas foram contidas pelos socorristas e ninguém sofreu ferimentos. A mulher foi orientada pelos bombeiros que estavam no endereço.

OUTRO INCÊNDIO

O Corpo de Bombeiros, de Apucarana, combateram um incêndio em uma casa localizada na Rua Engenheiro Eugênio Ostrenski, na Vila Rural Nova Ukrânia. Parte da residência ficou destruída. O fogo começou por volta das 13 horas, da quinta-feira (8).

Sandra Regina estava trabalhando quando foi avisada que a casa estava em chamas. "Me ligaram e eu vim correndo. Os bombeiros chegaram rápido e conseguiram combater o fogo, mas mesmo assim, queimou todo meu quarto, meu guarda-roupa, as roupas do meu marido, minhas, a sala queimou, televisão, graças a Deus que não alastrou mais. Mas perdi telhas, janela, meu quarto, queimou tudo", disse.

