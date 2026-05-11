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Incêndio em garagem atinge carro elétrico em Apucarana

Chamas tiveram início em uma tomada utilizada por uma geladeira; ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em 11.05.2026, 23:01:32 Editado em 12.05.2026, 10:02:28
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Incêndio em garagem atinge carro elétrico em Apucarana
Autor Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo se iniciou através de uma pane elétrica na rede de energia do estacionamento de um prédio residencial onde estava o veículo - Foto: Louan Brasileiro / TNOnline

Um incêndio registrado na noite desta segunda-feira (11) atingiu a garagem de uma residência na Travessa do Gera, na Vila Feliz, em Apucarana, e acabou destruindo um carro híbrido que estava estacionado no local.

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De acordo com informações repassadas pela família e confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, o fogo não começou no veículo nem no carregador do automóvel. Conforme o relato, as chamas tiveram início em uma tomada utilizada por uma geladeira, onde também havia materiais inflamáveis próximos, o que contribuiu para que o incêndio se alastrasse rapidamente pela garagem.

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Segundo o sargento Batistão, o combate ao fogo exigiu atenção especial devido ao fato de o veículo atingido ser híbrido e estar em um ambiente fechado.

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“A gente encontrou dificuldades no início para fazer a contenção do incêndio. É uma situação diferente dos incêndios em veículos convencionais”, explicou.

As causas exatas do incêndio ainda deverão ser apuradas.

O Sargento Batistão, do Corpo de Bombeiros, detalhou a situação encontrada pela guarnição. "Parece que foi numa pane elétrica, e acabou se alastrando para para o carro", afirmou o sargento.

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Por se tratar de um veículo elétrico em um ambiente de garagem fechada, o combate exigiu técnica e o uso de Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR). "A gente estava encontrando muita dificuldade ali no início para fazer a contenção desse incêndio. A gente está acostumado a pegar incêndio em veículos a combustão, então ali fugiu um pouquinho da nossa normalidade", explicou Batistão.

"No momento em que a guarnição chegou aqui no local, nós conseguimos ver que o incêndio estava apenas em um dos veículos. Nós fizemos o confinamento desse incêndio, o combate, sem deixar alastrar para os demais veículos", concluiu o sargento.


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