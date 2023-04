Incêndio em empresa mobiliza Corpo de Bombeiros em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um incêndio em uma empresa localizada na Avenida Minas Gerais, trecho urbano da BR-376, na saída para Curitiba, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira (3), em Apucarana, norte do Paraná.

continua após publicidade .

Conforme informações apuradas no local, o fogo atingiu entulhos que ficam aos fundos de uma empresa de fibra de vidro. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao local e impediram que o fogo se alastrasse para o barracão da empresa.

- LEIA MAIS: Defesa Civil recomenda evacuação de casas após incêndio na Cocari

continua após publicidade .

INCÊNDIO DE GRANDES PROPORÇÕES

Um incêndio de grandes proporções foi registrado em um dos barracões da Cocari, cooperativa de agropecuária, em Mandaguari, no norte do Paraná. O fogo se alastrou pelo imóvel no dia 20 de março. A preocupação com a fumaça tóxica fez com que a Defesa Civil emitisse um alerta e recomendasse a evacuação dos moradores daquela região.

As equipes do Corpo de Bombeiros, de Apucarana, que fica a 30 km de Mandaguari, foram chamadas. A Defesa Civil de Jandaia do Sul também atendeu a ocorrência. Conforme o Tenente Gabriel, o incêndio foi totalmente controlado por volta das duas da madrugada desta terça-feira (21), após quase 10 horas. "Fomos chamados por volta das 16h15, foram ao total 16 bombeiros, quatro caminhões, mais caminhões da prefeitura e de empresas vizinhas. Barracões com aproximadamente três mil metros quadrados e com área de dois mil metros quadrados consumida pelo fogo. No local tinha muito óleo, defensivos agrícolas, plástico, tudo foi destruído e estrutura física comprometida. Até por volta das duas da madrugada atuamos no combate, equipes ficaram trabalhando no rescaldo e nesta manhã vamos novamente no local acompanhar a retirada dos produtos químicos que será realizada por uma equipe especializada", detalha.

O tenente ainda fez um alerta sobre a fumaça. "No decorrer do dia vamos estar ainda trabalhando por lá, ainda terá fumaça, fumaça de produtos químicos, tóxica, as pessoas que moram ao redor, a recomendação é para que mantenham as portas e janelas fechadas. Se o vento tiver muito forte, levando essa fumaça, que evitem ficar respirando isso, então, se possível, vão para outro lugar", orienta o tenente.

Siga o TNOnline no Google News