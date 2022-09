Incêndio em edícula é controlado pelo Corpo de Bombeiros em Apucarana

Da Redação

O Corpo de Bombeiros foi chamado na tarde desta quinta-feira (8) para combater um incêndio na Rua Valdomiro Serediuk, no Jardim Trabalhista, em Apucarana, no norte do Paraná. As chamas deixaram um barracão nos fundos de uma casa completamente destruído.

Os bombeiros foram ao local e rapidamente controlaram o fogo, que atingiu diversos objetos que estavam no interior da edícula, como um motor de barco e instrumentos de pesca. As paredes e o telhado do espaço caíram com o incêndio. Ninguém estava no local dentro do local.

Segundo moradores do bairro, o lugar era usado para costura e exportação de malha.

A causa do incêndio será investigada.

Esse foi o terceiro incêndio registrado na cidade nesta quinta-feira. Durante a manhã, um princípio de incêndio em um bar, na Barra Funda, mobilizou o Corpo de Bombeiros. Já no início da tarde, uma casa pegou fogo na Vila Rural Nova Ukrânia.

