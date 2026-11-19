Incêndio em carreta bloqueia a BR-376 no contorno sul de Apucarana
Veículo estava carregado com farelo de milho; chamas mobilizam Bombeiros, PRF e concessionária na noite desta quinta-feira
Uma carreta bitrem carregada com farelo de milho pegou fogo na noite desta quinta-feira (19) na rodovia BR-376, no contorno sul de Apucarana (PR). O incêndio provocou o bloqueio total da pista no sentido a Curitiba, gerando um longo congestionamento na região, que durou mais de uma hora.
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De acordo com as informações apuradas no local pelo TNOnline, as chamas tomaram conta de um dos compartimentos de carga do veículo. O motorista ainda teria conseguido parar o veículo assim que percebeu o fogo e desengatou o compartimento incendiado, evitando que o fogo se alastrasse para o outro compartimento e para o caminhão.
Equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana foram rapidamente acionadas e combateram o fogo para liberar a via. Nenhuma pessoa ficou ferida. O motorista ainda teria conseguido parar o veículo assim que percebeu o fogo e desengatou o compartimento incendiado, evitando que o fogo se alastrasse para o outro compartimento e para o caminhão.
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e agentes da concessionária Motiva também foram mobilizados para atender a ocorrência, sinalizar o trecho e orientar os motoristas que aguardavam na grande fila de veículos.
As causas que deram início ao incêndio na carreta ainda são desconhecidas e serão investigadas. O tráfego foi liberado na via após o combate às chamas.