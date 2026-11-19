Veículo estava carregado com farelo de milho; chamas mobilizam Bombeiros, PRF e concessionária na noite desta quinta-feira

Uma carreta bitrem carregada com farelo de milho pegou fogo na noite desta quinta-feira (19) na rodovia BR-376, no contorno sul de Apucarana (PR). O incêndio provocou o bloqueio total da pista no sentido a Curitiba, gerando um longo congestionamento na região, que durou mais de uma hora.

📰 LEIA MAIS: Defesa Civil investiga suposto tremor de terra em Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações apuradas no local pelo TNOnline, as chamas tomaram conta de um dos compartimentos de carga do veículo. O motorista ainda teria conseguido parar o veículo assim que percebeu o fogo e desengatou o compartimento incendiado, evitando que o fogo se alastrasse para o outro compartimento e para o caminhão.





Foto: Louan Brasileiro Foto: Louan Brasileiro

Equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana foram rapidamente acionadas e combateram o fogo para liberar a via. Nenhuma pessoa ficou ferida. O motorista ainda teria conseguido parar o veículo assim que percebeu o fogo e desengatou o compartimento incendiado, evitando que o fogo se alastrasse para o outro compartimento e para o caminhão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e agentes da concessionária Motiva também foram mobilizados para atender a ocorrência, sinalizar o trecho e orientar os motoristas que aguardavam na grande fila de veículos.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Louan Brasileiro Foto: Louan Brasileiro

As causas que deram início ao incêndio na carreta ainda são desconhecidas e serão investigadas. O tráfego foi liberado na via após o combate às chamas.