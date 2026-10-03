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POLICIAL

Incêndio em barraca de ciganos mobiliza Bombeiros e PM em Apucarana

Fogo chamou a atenção na noite desta sexta-feira (02) nas proximidades da Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Incêndio em barraca de ciganos mobiliza Bombeiros e PM em Apucarana
Autor Foto: TNOnline

Uma barraca, localizada em um acampamento de ciganos na Avenida Central do Paraná, próximo à Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa, em Apucarana (PR) foi atingida por um incêndio na noite desta sexta-feira (03).

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e no local encontrou a barraca em chamas. O fogo foi rapidamente contido pelos bombeiros.

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No entanto, um homem, que estaria acampado junto de duas mulheres no local, passou a desacatar os bombeiros. Alterado, o suspeito demonstrava incômodo com a presença da guarnição. A Polícia Militar (PM) foi acionada e duas equipes se deslocaram até o local. O indivíduo foi abordado, mas, no entanto, ainda não há confirmação se ele foi detido durante a ocorrência.

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Apucarana Bombeiros ciganos incendio notícias locais PM
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