Da Redação

Incêndio em antigo estúdio de tatuagem mobiliza bombeiros

Um incêndio em uma casa localizada na Rua Paranaguá, esquina com a Rua Emiliano Perneta, no Jardim Ponta Grossa, mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros, de Apucarana, na noite deste sábado (2).

A ocorrência foi registrada por volta das 22 horas. Conforme informações dos bombeiros, a residência funcionava como um estúdio de tatuagens, mas há algum tempo está sem moradores. Ninguém ficou ferido.

Ainda conforme a equipe, a causa do incêndio não foi identificada e o fogo foi contido pelos profissionais.