Da Redação

Incêndio é registrado em um dos Pavilhões do 30⁰ BIMec

Um incêndio foi registrado em um dos Pavilhões do 30⁰ BIMec, localizado em Apucarana. Os Bombeiros foram chamados por volta das 13h20 desta quarta-feira (29).

Conforme a assessoria de comunicação social do 30⁰ Batalhão de Infantaria Mecanizado, localizado às margens da BR-376, o fogo teria começado após uma falha elétrica em algum ponto de energia. Ninguém ficou ferido. "Por volta das 13:20h, no dia 29 de setembro, ocorreu um incidente com fogo em um dos Pavilhões do 30⁰ BIMec, supostamente ocasionado por falha elétrica em algum ponto de energia. Os bombeiros da cidade foram prontamente acionados, enquanto militares do Exército realizavam o controle inicial do fogo. Após a chegada do corpo de bombeiros o incidente foi controlado. Não houve vítimas", informou o 30⁰ BIMec.

Segundo a Tenente Ana Paula Zanlorenzi do Corpo de Bombeiros, o trabalho de combate as chamas durou cerca de 3 horas. "Fomos acionados no início da tarde e comparecemos até o 30º BIMEC com dois caminhões e de imediato, iniciamos o trabalho de combate às chamas. O fogo teve início em um local onde funcionava um alojamento, com várias camas, colchões e armários. Não havia vítimas. Devido ao calor, o fogo se alastrou rapidamente para a parte do telhado e foi realizada a contenção do incêndio e em seguida, o rescaldo", informou a tenente.

