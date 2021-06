Incêndio é registrado em residência no Jardim Ponta Grossa

Continua após publicidade

Um incêndio foi registrado em uma residência, no começo da tarde desta quarta-feira (16), na Avenida Mato Grosso, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana.

Os Bombeiros agiram rápido, controlaram as chamas, porém, a casa ficou muito danificada. "Os quartos sofreram grandes danos, o forro é de PVC, então as chamas se alastram rapidamente. Tentamos agir da forma mais rápida, a casa tem três quartos, sala, cozinha, banheiro, mas principalmente os quartos foram atingidos, até cadernos escolares queimaram", detalha a tenente Ana Paula de Oliveira.

A família que mora na casa há dois anos, não estava no momento do incêndio. "Meu esposo estava trabalhando, eu sai com as crianças para ir até a casa da minha avó. Sempre quando eu saio vejo todas as tomadas, nós pagamos aluguel, recebi uma ligação dos vizinhos falando que minha casa estava pegando fogo", disse Daniele Ribeiro.

Daniele e o marido tem quatro filhos, um ainda bebê, a família perdeu praticamente tudo. "Vamos conquistar tudo de novo, mas é muito triste, é fruto do nosso suor, tenho um bebê de um ano, outro de dois anos, mas Graças a Deus não aconteceu nada com eles", comentou Ariton Gomes da Silva, esposo de Daniele.

Veja:

tnonline