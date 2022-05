Incêndio é registrado em prédio antigo de Apucarana; veja

Da Redação

O corpo de bombeiros foi acionado na manhã desta quarta-feira (18), para atender um incêndio no antigo prédio da Guarda Mirim, na rua Bolívia no Jardim Diamantina em Apucarana.

De acordo com o tenente Gabriel Oliveira, o Corpo de bombeiros foi chamado por volta das 7h30 e quando as equipes chegaram no local encontraram o barracão anexo ao antigo prédio da guarda mirim em chamas, com o fogo se espalhando principalmente na parte do teto.

Ainda de acordo com tenente, foi feito o combate do fogo tanto no teto quanto nos móveis que estavam dentro do barracão. "No local tem muito entulho, não tem como precisar se alguém estava morando aqui, mas acredito que com esse frio alguns andarilhos possam ter invadido o local para se proteger e tenham feito uma fogueira que saiu do controle causando incêndio", disse Gabriel.

O fogo já foi controlado e ninguém ficou ferido.

