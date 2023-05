Incêndio destrói residência na Vila Regina e casal precisa de ajuda

Da Redação

Um incêndio causado por problemas na fiação destruiu a residência de Maria de França Gomes na noite da última terça-feira (9). Localizada na Vila Regina, em Apucarana, a casa era alugada e a moradora perdeu todos os seus pertences para o fogo.

Em contato com familiares da vítima, a reportagem do TNOnline apurou que Maria Gomes trabalha em uma empresa de bonés, no João Paulo. A apucaranense e o esposo conseguiram, apenas no final de semana, encontrar um outro imóvel para se mudar, dessa vez no Distrito do Pirapó.

Segundo a cunhada de Maria, Maria Helena, que está ajudando os familiares, o casal teve muita dificuldade para sair de dentro da casa durante o incêndio. Nos momentos de terror, os moradores não conseguiram salvar seus pertences. Eles perderam tudo, desde documentos, roupas, até os eletrodomésticos.

A família está se mobilizando nas redes sociais para pedir ajuda para o casal. De acordo com Maria Helena eles já conseguiram uma geladeira, um fogão, uma pia pequena e também uma cama. Apesar das doações já recebidas, o casal ainda precisa de muita solidariedade nesse momento de dificuldade.

Aqueles que puderem cooperar podem entrar em contato com Maria de França Gomes pelo telefone (43) 99953-6565. Ou então com a cunhada Maria Helena pelo celular (43) 99913-2541.

