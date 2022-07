Incêndio destrói casa no Residencial Parque da Raposa

Da Redação

O incêndio foi registrado por volta das 04h52.

Um incêndio foi registrado em uma residência, na madrugada desta terça-feira (19), na rua Conrado Martinez Sanches, no Residencial Parque da Raposa, em Apucarana. De acordo com o corpo de bombeiros, quando a equipe chegou no endereço, foi constatado que a casa já estava tomada pelas chamas.

Segundo relatos dos moradores no local, a causa do incêndio possivelmente seria uma vela acesa. A família que mora na residência não se feriu. O incêndio foi registrado por volta das 04h52.

De acordo com a tenente Ana Paula de Oliveira, a casa de alvenaria tem aproximadamente 40m2. “Realizamos o combate às chamas e rescaldo. Houve muitos danos materiais a casa ficou completamente destruída.", detalha a tenente.

A tenente ainda alerta para o perigo que pode ser acender velas em casa. "É importante reforçar o cuidado com esses objetos especialmente a vela, qualquer descuido ela pode cair e atingir um sofá, um colchão, uma cortina e esse fogo pode se alastrar rapidamente, é um risco muito grande, então é bom que as pessoas cuidem com esse tipo de material nas residências", orienta Ana Paula.

