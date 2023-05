Incêndio destrói casa no Núcleo Marcos Freire em Apucarana

Da Redação

Corpo de Bombeiros foi chamado na noite de domingo

Um incêndio destruiu uma casa localizada no Núcleo Marcos Freira, em Apucarana, norte do Paraná. Os Bombeiros foram chamados por volta das 23h deste domingo (7) e o combate às chamas durou cerca de uma hora.

Conforme o tenente Waner do Corpo de Bombeiros, na casa, de aproximadamente 50 m², havia muito material acumulado, dentro e fora. "O morador da casa não estava no local e nenhuma pessoa ficou ferida. Agimos rápido para evitar que as chamas atingissem as residências ao lado. Nosso combate durou cerda de uma hora e no local havia muito material acumulado", detalha.

Ainda neste domingo, equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para conter incêndios registrados no perímetro urbano. De acordo com a corporação, ao menos três ocorrências foram atendidas e todas em vegetação. Levantamento do TNonline junto ao sistema Sysbm Imprensa, neste ano foram atendidas 23 ocorrências do tipo em Apucarana. Para ler a reportagem, clique aqui.

