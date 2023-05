Incêndio de grandes proporções em barracão mobiliza bombeiros

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Bombeiros no local

Viaturas do Corpo de Bombeiros de Apucarana foi mobilizado na noite desta segunda-feira (15) em um incêndio a um barracão de recicláveis localizado na Rua Manganês, no Parque Industrial Norte. Duas equipes estão no local. Não há informações de feridos.

continua após publicidade .

As equipes de combate às chamas tentam controlar o fogo que já consumiu parte do telhado. A fumaça é visualizada de longe e chama atenção inclusive de motoristas que trafegam pela marginal da BR-369.

LEIA MAIS: Carreta quebra poste e motorista tenta fugir



continua após publicidade .

Matéria em atualização



Siga o TNOnline no Google News