Incêndio: carros passam em meio a fumaça na BR-369 em Apucarana; veja

Um incêndio às margens da Avenida Brasil, próximo ao Monumental do Boné, conhecido como "Bonezão", em Apucarana, norte do Paraná, mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros no final da tarde desta sexta-feira (21) e gerou um congestionamento de veículos.

A corporação informou que se deslocou ao local e controlou as chamas no matagal por volta das 17h10. A fumaça tomou conta do trecho da BR-369 e atrapalhou a visão dos motoristas e motociclistas que passavam pelo local. O incêndio provocou um congestionamento grande, principalmente o lado da pista sentido a Arapongas. Veja o vídeo:

Nesta tarde, por volta das 13h, o Corpo de Bombeiros de Apucarana também precisou se deslocar a uma ocorrência de incêndio, mas em uma empresa do setor têxtil na Avenida Minas Gerais. Os funcionários foram evacuados durante o trabalho de combate às chamas. Ninguém ficou ferido.

