Incêndio atinge residência no Parque Bela Vista em Apucarana

Bombeiros foram chamados no Parque Bela Vista

O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta terça-feira (17) após registro de incêndio em uma residência de alvenaria no cruzamento das ruas João Matiuzzi e Rua Horácio Fontoura de Sá Carvalho, no Parque Bela Vista, em Apucarana. Ninguém residia no imóvel.

As primeiras informações eram de que havia moradores na casa. Por isso, a corporação enviou dois caminhões de incêndio e uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). No entanto, a residência estava desabitada e, portanto, não havia feridos.

Foto por TNOnline Incêndio ficou concentrado em um quarto, segundo os bombeiros

Segundo os bombeiros, o fogo foi registrado em uma cama box no quarto e atingiu o forro do cômodo. O proprietário do imóvel chegou ao local durante o trabalho de contenção das chamas. Os bombeiros não souberam precisar como o fogo começou, já que a casa não tinha moradores.

