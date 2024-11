Incêndio atinge pátio de veículos apreendidos no 10º BPM em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde desta segunda-feira (28) o pátio de veículos apreendidos do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), que fica no 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Apucarana (PR). Veja o vídeo abaixo

O Corpo de Bombeiros enviou caminhões para combater as chamas no local e confirmou que o incêndio é de "grandes proporções".

Uma grande nuvem de fumaça pode ser observada na região. Segundo apurou o TNOnline, cerca de 170 veículos estavam no local no momento do incêndio e pelo menos 60 foram totalmente consumidos pelo fogo.

A tenente Ana Paula Zanlorenzi, do 11º Subgrupamento dos Bombeiros de Apucarana, afirma que a suspeita é de que o incêndio tenha iniciado em uma vegetação próxima e atingido inicialmente um veículo. Na sequência, as chamas se alastraram para os demais carros apreendidos no local por conta dos materiais existentes nos automóveis, como pneus, estofados e o próprio combustível.

Confira a nota da PM na íntegra:

"Na tarde desta segunda-feira, 28, um policial militar que atua no setor de trânsito da Unidade, ao realizar vistoria no pátio de veículos verificou um foco de incêndio em um dos automóveis. Imediatamente ele acionou a Central de Operações e também uma equipe da ROTAM que realizava instrução no Batalhão.

As equipes iniciaram o combate ao incêndio com o uso de extintores e baldes d'água. O incêndio se alastrou para outros veículos e para a área de grama do estande de tiro do Batalhão.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local e realizou a contenção do fogo com a utilização dos caminhões. Por orientação dos bombeiros, os policiais militares iniciaram a retirada dos veículos que estavam próximos que não foram incendiados para quebrar o ciclo do fogo.

Nenhuma estrutura física do Batalhão foi danificada, o fogo ocorreu somente em área de mata e atingiu alguns veículos que estavam no pátio aguardando leilão.

O 10°Batalhão armazena cerca de 170 veículos nos dois pátios. Tais veículos pertencem Detran, ou seja, somente são guardados no Batalhão. Do total, cerca de 60 a 70 veículos foram prejudicados com as chamas".

