Incêndio atinge indústria de óleo vegetal em parque industrial de Apucarana; fotos
Fogo começou em um galpão utilizado para armazenar o produto; ninguém ficou ferido
Escrito por Da Redação
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Foto: Colaboração
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria de processamento de óleo vegetal na tarde deste domingo (15), no Parque Industrial Zona Oeste, em Apucarana (PR).
As chamas começaram em um galpão utilizado para o armazenamento do produto. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se deslocaram até a empresa para combater o fogo.
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Foto: Louan Brasileiro
O incendio foi controlado e, até o momento, não há registro de pessoas feridas.
Informações de testemunhas dão conta de que, antes do incêndio, um forte estrondo foi ouvido no local.
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A ocorrência segue em andamento.
Novas informações serão divulgadas assim que forem confirmadas.
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