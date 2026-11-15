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FOGO

Incêndio atinge indústria de óleo vegetal em parque industrial de Apucarana; fotos

Fogo começou em um galpão utilizado para armazenar o produto; ninguém ficou ferido

Escrito por Da Redação
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Incêndio atinge indústria de óleo vegetal em parque industrial de Apucarana; fotos
Autor Foto: Colaboração

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria de processamento de óleo vegetal na tarde deste domingo (15), no Parque Industrial Zona Oeste, em Apucarana (PR).

As chamas começaram em um galpão utilizado para o armazenamento do produto. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se deslocaram até a empresa para combater o fogo.

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Incêndio atinge indústria de óleo vegetal em parque industrial de Apucarana; fotos
AutorFoto: Louan Brasileiro

O incendio foi controlado e, até o momento, não há registro de pessoas feridas.

Informações de testemunhas dão conta de que, antes do incêndio, um forte estrondo foi ouvido no local.

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A ocorrência segue em andamento.

Novas informações serão divulgadas assim que forem confirmadas.


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