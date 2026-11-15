Incêndio atinge indústria de óleo vegetal em parque industrial de Apucarana; fotos

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Publicado em 15.11.2026, 14:51:31 Editado em 15.11.2026, 15:28:05

Fogo começou em um galpão utilizado para armazenar o produto; ninguém ficou ferido

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria de processamento de óleo vegetal na tarde deste domingo (15), no Parque Industrial Zona Oeste, em Apucarana (PR).



As chamas começaram em um galpão utilizado para o armazenamento do produto. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se deslocaram até a empresa para combater o fogo.

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Foto: Louan Brasileiro Foto: Louan Brasileiro

O incendio foi controlado e, até o momento, não há registro de pessoas feridas.

Informações de testemunhas dão conta de que, antes do incêndio, um forte estrondo foi ouvido no local.

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A ocorrência segue em andamento.

Novas informações serão divulgadas assim que forem confirmadas.





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9 de 11 Colaboração Foto: Autor: Colaboração

10 de 11 Louan Brasileiro Foto: Autor: Louan Brasileiro

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