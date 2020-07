Incêndio atinge fábrica de confecção em Apucarana; assista

Continua após publicidade

O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado na tarde desta quinta-feira (11) para atender um incêndio de grandes proporções no Núcleo João Paulo I, região oeste de Apucarana. O fogo atingiu um barracão de uma empresa na Rua Rio Tibagi.

De acordo com as primeiras informações recebidas, a empresa atingida é uma fábrica de confecções. Até a publicação desta matéria, os bombeiros continuavam trabalhando para conter as chamas, que se espalharam rapidamente por conta dos diversos materiais inflamáveis dentro do barracão, grande parte tecidos.

Segundo a Polícia Militar, que esteve no local, funcionários estavam trabalhando quando o fogo começou. Os trabalhadores disseram que, aparentemente, as chamas se iniciaram no teto do barracão. Eles então rapidamente retiraram alguns rolos de tecido e parte dos maquinários de dentro do local. Ainda não se sabe a causa do incêndio.

Assista: