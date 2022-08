Incêndio atinge casa localizada no Jardim Ponta Grossa; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um incêndio atingiu uma casa localizada no Jardim Ponta Grossa e mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros, de Apucarana, no começo da tarde desta terça-feira (9). A residência fica na Rua Olavo Bilac, com a Rua Getúlio Vargas.

continua após publicidade .

De acordo com o tenente Waner de Paula Ferreira, o morador do local não estava no momento do incêndio. "Fomos acionados por vizinhos. Tinham seis cachorros na residência, mas todos foram retirados e passam bem. O clima úmido desta terça ajudou a conter o fogo. Se estivesse aquele tempo seco de dias atrás o estrago poderia ter sido maior", acrescenta.

Os bombeiros trabalharam também para que as chamas não chegassem até a casa da frente, onde vive o proprietário das duas residências. "A casa teve a cozinha e o quarto destruídos pelo fogo, mas a casa da frente não foi atingida pelas chamas. Os donos do imóvel da frente estão bem e foram orientados pela equipe", ressalta.



continua após publicidade .

Segundo informações de vizinhos, na residência que pegou fogo mora um casal, que a princípio é de Grandes Rios e vive no local por volta de sete meses. Além disso, o homem e a mulher são donos de vários cachorros que também estão no local.

Assista ao vídeo gravado no local:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News