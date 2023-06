Incêndio às margens de rodovia mobiliza bombeiros em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionada na tarde deste sábado, 10, para verificar uma ocorrência de incêndio em vegetação às margens da rodovia BR 369, na saída para Maringá. A fumaça densa estava colocando em risco a vida dos motoristas que passavam pelo local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 15h45, a equipe foi acionada para comparecer ao local e verificar a situação. A princípio, não foi necessário o uso do caminhão para combate às chamas, que já estariam controladas.

Crime

Com a chegada do outono, a incidência de chuvas diminui, o mato e o solo ficam secos e aumenta a ocorrência de incêndios em áreas de vegetação. Além de causar prejuízos ambientais e para a saúde pública, as queimadas são classificadas como crime ambiental passível de multa quando provocadas intencionalmente.

