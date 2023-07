Incêndio às margens da Avenida Brasil mobiliza bombeiros em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um incêndio em vegetação às margens Avenida Brasil, na tarde deste sábado (1), e mobilizou o Corpo de Bombeiros, em Apucarana, no norte do Paraná. O fogo atingiu grande área de mata por volta das 15 horas e formou uma cortina de fumaça, atrapalhando a visibilidade dos motoristas que trafegavam pelo local.

Os bombeiros foram acionados e uma equipe chegou ao local do incêndio, próximo ao monumento Bonezão, para fazer o rescaldo. Esta foi a terceira ocorrência do tipo atendida pelos bombeiros somente neste sábado. Outros incêndios em vegetação foram registrados Na Rua Rafael Sorpile e na Avenida Itararé.

De acordo com o sistema do Corpo de Bombeiros, somente neste ano foram atendidas 76 casos de queimadas na cidade. A prática de queimadas é crime ambiental previsto no art.41 da Lei 9.605/98, e pode resultar em multa e até mesmo na prisão.

