Incêndio ambiental no Parque da Raposa mobiliza Corpo de Bombeiros

Um incêndio ambiental registrado na tarde desta quinta-feira (21) próximo à estação de tratamento da Sanepar, na região do Parque da Raposa, em Apucarana, norte do Paraná, mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, uma caminhonete foi enviada ao local e demorou cerca de duas horas para controlar o fogo. Imagens feitas por um drone mostram a proporção que a fumaça chegou com as chamas.

Os bombeiros não souberam informar o motivo do incêndio.

Incêndios ambientais dobraram em Apucarana

O número de ocorrências de incêndios ambientais registradas pelo Corpo de Bombeiros em Apucarana dobrou este ano, na comparação ao ano passado. De acordo com dados da corporação, foram 218 registros entre janeiro e dezembro de 2023. Em 2022, o 11º GB foi a 107 incêndios dessa natureza.

Segundo o tenente Augusto Marks Batista, o aumento expressivo de atendimentos é um reflexo da mudança de estratégia da corporação em Apucarana. “Nós conseguimos neste ano colocar uma equipe específica para atendimento de incêndios em vegetação, pois é uma atividade muito intensa que requer bastante esforço por parte da equipe de bombeiros, o que acaba desidratando muito os militares que ficam expostos a esse atendimento”, explica.

