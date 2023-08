Incêndio ambiental na entrada do Afonso Camargo mobiliza bombeiros

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um incêndio às margens da Avenida Brasil, perímetro urbano da BR-369 em Apucarana, norte do Paraná, foi registrado na noite desta terça-feira (22) e mobilizou o Corpo de Bombeiros.

continua após publicidade

Um vídeo registrado por um leitor do TNOnline mostra a proporção que as chamas tomaram próximo à entrada do Núcleo Habitacional Agosto Camargo. Veja:

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Acidente deixa quatro pessoas feridas na BR-369 em Arapongas

Os bombeiros informaram que um caminhão se deslocou ao local para combater o fogo. Incêndios ambientais são registrados com frequência no trecho. A corporação informou que os casos devem acontecer até o mês de setembro.

Siga o TNOnline no Google News