Incêndio ambiental mobiliza Corpo de Bombeiros em Apucarana; vídeo

Incêndio foi registrado na Rua Hermes da Fonseca, no Jardim Monções, em Apucarana.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da tarde desta sexta-feira (23) para combater um incêndio ambiental de grandes proporções na Rua Hermes da Fonseca, no Jardim Monções, em Apucarana. Veja vídeo abaixo



Segundo a tenente Ana Paula Inácio de Oliveira Zanlorenci, a informação inicial era de que um barracão estaria em chamas no endereço. Por isso, a corporação deslocou viaturas e equipamentos para esse tipo de ocorrência. “Quando chegamos ao local, constatou-se que as edificações não estavam comprometidas, mas estávamos com uma área bastante grande de incêndio ambiental acontecendo”, explicou.

Por isso, os bombeiros mudaram as técnicas para combater o fogo, já que, nesse caso, são utilizados abafadores para conter as chamas.

A tenente destacou a importância de conscientizar a população para evitar queimadas. “Pequenos focos de incêndio podem causar grandes tragédias. Os incêndios ambientais, na sua maioria, têm causa humana, como uso de fogo para limpeza de terreno ou descarte de cigarro aceso”, explica. Ela orienta que é preciso denunciar os órgãos responsáveis nesses casos e, na ocorrência de incêndios, acionar o Corpo de Bombeiros.

