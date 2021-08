Da Redação

Um incêndio de grandes proporções atingiu a vegetação de propriedades que ficam na região do Contorno Norte, na madrugada desta terça-feira (17), em Apucarana. As chamas atingiram principalmente uma estrada que dá acesso ao Núcleo Habitacional João Paulo.

continua após publicidade .

Conforme o policial militar Everton Pacheco, que estava em uma chácara localizada nas proximidades e ajudou acionando a equipe do Corpo de Bombeiros, o fogo se alastrou rapidamente. "O fogo estava descontrolado, se aproximando de residências, é um local de difícil acesso", disse.

O fogo já estava chegando no barracão de uma probidade, e os moradores controlaram as chamas. "Em determinado momento o fogo chegou até a sede de umas chácaras. Algumas pessoas estavam apavoradas e chorando. Avisamos todos os moradores de chácaras para ficarem espertos, ouvimos uma pessoa pedindo socorro, mas não localizamos ninguém, os Bombeiros trabalharam muito para controlar as chamas", detalha.

continua após publicidade .

Veja:



Incêndio ambiental assusta moradores do João Paulo; vídeo - Vídeo por: tnonline